RAAMATUD JÕULUKINGIKS Juku-Kalle Raid soovitab: Malia, Faulkner, Makine, Raud jt

Simon Sebag Montefiorel on harukordne oskus kirjutada läbi ajastute, sealjuures koperdades detailselt ringi mööda kunagist eluolu ja näidata toimunud sündmuste põhjendusi. Teda saab pidada üheks korralikuks ajamasina valdajaks. Raamatus «See maailm. Perekond ja ajalugu» (Varrak) on absoluutselt segase ajalookokteili külmal algosakesteks lahutajal siginenud pähe võtta maailm lahti läbi klannide, sõpruskondade, sugulaste ning – ajastupiltide. Kõlab justkui eklektiliselt: Ivan Julm, Tšinghis-khaan, Obama, Newton, Sokrates ja David Bowie. Kõlab, aga ei ole.

Kohe seejärel popsame ilukirjandusse; mu kauaaegse lemmiku William Faulkneri «Põrmu häirija» on nüüd meiekeelne (Varasalv), sealjuures veel Triinu Paku suurepärases tõlkes ning eessõnaga. Seiklus kõigile, kes kanduvad müütilisse USA tekkelukku. Faulkner on absoluutne meister, tema proosa on mitmelgi moel ületamatu, mulle tundub see alatihti pigem hapra luulena.