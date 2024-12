Karl Ove Knausgård on «Igaviku metsa huntide» (Varrak, tlk Sigrid Tooming) näol kirjutanud romaani, mis mõjub kui kaasaegne Dostojevski eepos: keeruline, valulik ja emotsionaalselt vägivaldne.

Tan Twan Engi «Uste majas» (Varrak, tlk Tiina Randus) on meisterlikult põimitud üks lugu teise sisse, ilma et nad teineteist segama hakkaks. Ühtepidi on lugeja tunnistajaks kahe peategelase omavahelisele dünaamikale, teisalt aga mitmekihilisele loole, kus põimuvad tõsieluline ajalugu ja kujutelmad, ajastuomased probleemid ja ajatud mured.