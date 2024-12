INTERVJUU Alika: ma olen ikka Narva tüdruk, aga elamiskoht on muutunud

Teeme intervjuud seoses kolme tuleva kontserdiga, mille annad koos New Wind Jazz Orchestraga. Kas sul on varem seda tüüpi formaati üldse olnud?

Suur soolokontsert on esimest korda. Paar esitluskontserti olen teinud – mullu ja tunamullu. Aga selline suurejooneline kontsert, mis toimub järjest kolmes eri linnas ja sellise bigbändiga, on tõesti esimest korda.

Tundub, et oleme esimest korda kohtunud juba ammu ja sa tundud väga noor inimene, aga kui mõelda sinu esinejakarjääri peale, siis see oleks nagu juba väga ammu alanud. Kuidas sa ise seda näed?

Võib-olla tõesti on see olnud juba pikk, aga õnneks mitte liiga pikk. Kuna hakkasin laulma nelja-aastasena, lavale läksin viiesena ja esimesed suured konkursid olid üheksaselt, siis võib öelda jah, et see teekond algas päris varakult. Aga ma ikkagi ütlen, et päris täiskasvanulikuma karjääri algusest on möödas kolm aastat, st pärast «Superstaari» saadet hakkas kõik pihta.