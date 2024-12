IN DA CLUB Räppar 50 Cent toob Tallinna Lauluväljakule suurejoonelise sõu

50 Cent on hetkel suurem kui eales varem, esinedes viimase kahe aasta jooksul üle maailma ja müünud suured staadionid välja hetkega. Kui möödunud aastal andis 50 Cent Lätis ja Leedus kolm täismajadele antud showd, mida külastas kokku ca 35 000 inimest, siis Tallinna kontserdi näol on tegemist lähiregiooni ainsa showga. Seetõttu on kontserdile oodata kümneid tuhandeid fänne väljastpoolt Eestit.