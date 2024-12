NÄDALA RAAMAT Kristiina Ehini lummav esikromaan küsib naise rollide üle tänapäeva maailmas

See, et Kristiina Ehin on lisaks köitvale luuletajale ka andekas proosakirjanik, on ju ammu aega teada. Siiski tekitas kuuldus ilmuvast esmasest romaanist kõhklusi. Sest Ehinist hiljaaegu vändatud küllaltki üheplaanilise dokfilmi järel kriipis kahtlus, et autori omailmadest rääkiv teos võib olla lihtsalt müüdiloome.