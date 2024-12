KLASSIK Millest hääl meis tuleb? Mis on silmis?

Tõde on siiski olemas

Essee on mõttekirjanduse kuninglik žanr, milles raamitakse isiksuslikuks terviktekstiks elu- ja mõtteilma nähtused ning kulgemised, puänteerides need üldistava või siis hingesööbiva tõdemusega. Ajavahemik, millest Luige «Pühaduse purunemise» valik on tehtud, juhatab sisse 1988. aastal Torontos peetud ettekanne seitsmest eesti naisluuletajast, ning lõpetab tänavu 23. märtsil salvestatud «Ööülikooli» loeng «Kirjaoskus, sõda ja elevandiluust torn».