KUNST JA POPP Kuulsaim bulgaarlane pärast ketšupit

Kuulsin kunstnik Christost esimest korda Jaak Kangilaski 20. sajandi teise poole kunstiajaloo loengus, kus sai kuuldud paljust esimest korda. Kangilaski oskas kõik huvitavaks rääkida, kuigi vaevalt, et Christo ja tema kaasa Jeanne-Claude’i tegemiste huvitavaks rääkimiseks oli vaja väga pingutada.

Rääkis, kuidas Christo ja Jeanne-Claude suuri objekte kangasse mähkisid: Saksa Riigipäevahoone, Pariisi Pont-Neufi sild, saared Miami lähistel, lõigukesed ookeanirannikutest, kunstihooned, kirikud, puud jne. Juba pärast mõlema surma teostus pikalt susisenud plaan mähkida sisse Pariisi Triumfikaar (2021). 1960ndatel New Yorki elama minnes oli neil kohe plaan New Yorgi panoraam riidega kinni katta, aga plaaniks see jäigi. Oleks nad elanud tuhandeaastaseks, oleks ehk teostunud.