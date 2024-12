NÄDALA PLAAT USA räppmessias Kendrick Lamar püsib ülesannete kõrgusel

California räppar Kendrick Lamar on kuuendal stuudioalbumil «GNX» ikka veel mõjus, dünaamiline ja eksperimenteeriv. Lääneranniku hiphop kõlab värskelt, on vana ja on uut. Sündi- ja bassisõpradel pettuda ei tule. Lamar on oma põlvkonna olulisemaid räppareid, ehk isegi kõige olulisem.