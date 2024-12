LASTE RÕÕMUKS Jim Carrey naaseks ühte oma armastatumasse rolli ainult ühel tingimusel

Näitleja, kes mängis Grinchi 2000. aasta filmis «Kuidas Grinch jõulud varastas», ütles hiljutises intervjuus Comicbook.com-ile, et kaaluks järjeosa tegemist, kuid ainult ühel tingimusel.

«Oh, taevas, tead, kui me suudaksime Grinchi õigesti välja mõelda,» vastas Carrey, kui temalt küsiti, kas ta oleks valmis taas kehastama mõnda oma ikoonilist tegelast. «Asi on selles, et filmimise ajal kandsin ma tonnide viisi jumestust ja ma vaevu sain hingata. See oli äärmiselt piinarikas protsess.»

Ta lisas: ««See on laste jaoks. See on laste jaoks. See on laste jaoks,» mõtlesin ma kogu aja. Ja nüüd, tänu liikumise jäädvustamise tehnoloogiale ja muudele lahendustele, võiksin vabalt seda uuesti teha. Kõik on selles maailmas võimalik.»

«Bruce Almighty» staar mängis Ron Howardi lavastatud filmis, kuid see polnud lihtne, kuna ta pidi kandma kogu keha katvat rohelist kostüümi ja jumestust, veetes iga päev enne filmimist tunde jumestustoolis. Seega, kui ta saaks Grinchi mängida liikumist jäädvustava tehnoloogia ja CGI abil, oleks ta rolli naasmiseks täiesti valmis.

«Kuidas Grinch jõulud varastas» on pühadeklassika, mis põhineb lastekirjaniku ja karikaturisti dr Seussi loodud tegelasel, ja räägib kättemaksuhimulisest Grinchist, kes elab Whoville'i äärealadel ja plaanib kõigi linnaelanike jõulud rikkuda.

Viimase kümnendi jooksul on Carrey astunud näitlemise osas sammukese tagasi ja on väga valiv, milliseid projekte ta ette võtab. Siiski saavad fännid teda uuesti näha dr Robotniku rollis filmis «Siil Sonic 3», mis jõuab kinodesse 20. detsembril.

Mis puutub tema põhjendusse järjeosa juurde naasmiseks, siis ütles staar hiljuti Associated Pressile: «Naasin «Siil Sonicu» universumisse, sest esiteks saan ma mängida geeniust, mis on suur väljakutse. Ja see on lihtsalt… Ma ostsin palju asju ja mul on raha vaja, ausalt öeldes.»