NÄDALA FILM Suhkruvatine ja oksekarva hea ja kurja võitlus

Mitte eriti sügaval pealispinna all on «Wicked» hoopiski lugu sellest, kuidas kurjus peidab end sageli headuse selja taga.

Munchkinlandi elanikud hõiskavad filmi alguses: «Kuri Lääne nõid on surnud! Elagu kuri Lääne nõid!» Roosas tüllkleidis hea nõid Glinda (Ariana Grande) saabub nendega koos tähistama, ehkki tema nägu reedab algusest peale, et pidustused ei rõõmusta teda üleliia. Need panevad ta suisa kihelema.