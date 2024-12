KINDEL LAKS Midagi hingele ja jõuluvana kingikotti

Lauri Lagle tegi aasta lavastuse

Selle aasta üks olulisemaid lavastusi on Lauri Lagle ja Ekspeditsiooni «Leviaatan», mida saab uuesti vaadata aprillis, ja pileteid on saada! Tegemist on sada protsenti olulise teatriga – fantastiliselt vaatemängulise, võimsa atmosfääriga, sügava sisuga, tabava ja terava, samas naljaka, lisaks veel ägeda kujunduse ja muusikaga lavastusega. Väga kontsentreeritud mäng võimsatelt näitlejatelt: Marika Vaarik, Jörgen Liik, Eva Koldits, Simeoni Sundja ja Sander Roosimägi. Hurmav ansambel. Suure osa muusikast teevad näitlejad ise pille mängides! Jakob Juhkam on taas end ületanud.