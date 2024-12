PROBLEEMID PARADIISIS Populaarse krimisarja näitleja tunnistab: võtted olid kohati täielik põrgu

«Ta maalis kõigest tõesti väga sünge pildi,» meenutas näitleja.

Neville Parker (Ralf Little) seriaalis «Surm paradiisis». Foto: Amelia Troubridge/red Planet Pic

Hiljuti rääkis ka Don Gilet, kes kuulutati välja Ralf Little’i asendajana, et filmimisperiood on tõsiselt intensiivne. Little kehastas Neville Parkerit neli ja pool aastat, kuid alates jõuluepisoodist võtab üle Gilet.

«See on intensiivne, sest kuumus kestab hommikust õhtuni. Ühel hetkel harjud sellega, aga see nõuab lisakontsentratsiooni,» tunnistas Gilet. «Temperatuuri ei saa alla keerata, aga see on kaunis koht, kus filmida. Vahel pead end näpistama ja mõtlema, kus sa oled ja mida teed.»

Gilet lisas: «See on nagu hirmutav sõit lõbustuspargis. Ma lähen atraktsiooni peale, teades, et see saab olema hirmutav, aga ma teen selle ära. Sa sunnid end. Siis istud maha ja mõtled, «Mille ma endale nüüd kaela tõmbasin?» Aga see oli põnev, sest teadsin, et alustasin uut teekonda.»

Jõuluepisoodi ja 2025. aastal ilmuva uue hooaja jaoks naasevad mitmed tuttavad näod, sealhulgas Don Warrington komissar Selwyn Pattersonina, Shantol Jackson DS Naomi Thomasena, Ginny Holder Darlene Curtisena, Elizabeth Bourgine Catherine Bordeyna ja Danny John-Jules ohvitser Dwayne Myersina.