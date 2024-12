Kas vajame venekeelset teatrit keset Tallinna?

Kuigi intervjuu oleksime võinud teha vene keeles, otsustab ta, et pigem inglise keeles – on neutraalsem. Eesti keeles ta seni veel pikemat juttu ajada ei püüa, kuid õpib seda tõsiselt, tervitame eesti keeles.

Elevandist keset tuba – kas Tallinna on Vene Teatrit vaja? Meil on eestikeelsed teatrid, kuhu saaks ehk venekeelse tõlke korraldada. Aga eraldi venekeelne teater ühes uhkemas hoones keset linna?

See on oluline küsimus, millele peame kõigepealt ise teatris vastama. Et millist vene teatrit on praegu Eestis, aga ka teistes Balti riikides vaja, ja kas seda on üldse vaja.