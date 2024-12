Selle suundumuse ümber pööramiseks käivitub kampaania «Loe raamatuid. Loe eesti keeles!», mille eesmärk on juhtida tähelepanu eesti keele elujõulisuse säilitamise vajadusele, mille lahutamatu osa on eestikeelse kirjanduse ja eestikeelse tõlkekirjanduse järjepidev lugemine. Oma sõnumiga soovime jõuda nii nooremate kui ka vanemate lugejateni.

Kampaania idee tagapõhi on inimeste lugemisharjumuste ja -valikute muutumine. Eestikeelse kirjanduse lugemine on just noorte seas aasta-aastalt vähenenud, samal ajal ingliskeelse kirjanduse lugemine suureneb. Üks selle suundumuse tulemusi on muutunud keelekasutus: noored räägivad omavahel tihti eesti-inglise segakeeles, korrektne ei ole nende keeleoskus ei eesti ega ka inglise keeles.