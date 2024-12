Hakkab jälle pihta! Kuulsad seriaalivennad hakkavad taas vanglast põgenema

Sarja uusversioon, mille taga on «Mayans M.C.» kaaslooja ja saatejuht Elgin James ning 20th Television, ei too tõenäoliselt tagasi algse vanglasaaga keskseid tegelasi Michael Scofieldit (keda mängis Wentworth Miller) ja Lincoln Burrowsi (Dominic Purcell), vaid selle asemel eksisteerib see samas universumis, kus algne «Põgenemine», kuid keskendub uuele vangide seltskonnale.