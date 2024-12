Saksa keel kui trump äri ja kultuuri vallas

Järgmisest hooajast saab Mihkel Seeder esimeseks eestlasest teatrijuhiks Saksamaal. «Kui mu esimene saksa keele õpetaja oleks aimanud, et hakkan saksa keeles igapäevaselt tööle, oleks ta peast kinni hoidnud,» muheleb ta.

Eestlased on võõrkeelte oskuse poolest Euroopa tippude seas. Kui aastakümneid mõjutas Eesti võõrkeelte statistikat vene keele suur osakaal, siis nüüdseks on inglise keel kindlal esikohal. Kuidas on aga lugu saksa keele õppimise ja õpetamisega?