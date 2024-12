ARVUSTUS Taevas hoia komödiante

Näidendi tegevusaeg ja -koht on pahaendelised: sügis 1940 Tōkyō politseijaoskonna julgeolekuosakonnas tsensori kabinetis. Tegelasi on kaks: Autor ehk komöödiakirjanik Tsubaki Hajime (Martin Kõiv) kuulub näitetruppi Naeru Akadeemia ja tema komöödia «Romeo ja Julia» ootab tsensori heakskiitu. Tsensor Sakisaka Mutsuo (Ivo Uukkivi) on teatrivallas uustulnuk, enda sõnul inimene, kel puudub täielikult huumorimeel. Selline kentsakas tandem pakub osatäitjatele vaimukaid mänguvõimalusi ja publikule üle ootuste naeruküllast kaasaelamist. Liiatigi on tegu Shakespeare’i tragöödiate komöödiaks modifitseerimisega, Tsensor nõuab Romeo asendamist Hamletiga!