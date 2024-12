VIDEO Jalustrabav tantsuetendus jõuab Tallinna

Kriitikud üle kogu maailma on seda lavastust üksmeelselt kiitnud. The Telegraph on märkinud, et iga stseen on maagiline ja emotsionaalselt intensiivne. The Independent rõhutas Khani meisterlikkust suurte universumite loomisel ühest märgist. Samal ajal kiitis The Wonderful World of Dance lavastuse visuaalseid efekte kui «inimhinge sügavaimate tunnete hüpnootiseerivaid väljendusi». Sellega on «Chotto Desh» enamat kui lihtsalt tantsuetendus; see on poeetiline eneseleidmise teekond, mis kõnetab võrdselt nii lapsi kui ka täiskasvanuid.