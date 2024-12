SAPINE HOLLYWOOD Näitleja Guy Pearce tunnistas, miks ta Nolaniga enam töötanud pole

«​Ta rääkis minuga aastate jooksul mitmetest rollidest,»​ meenutas Pearce aastaid, kui Nolan veel Warner Bros'iga seotud oli. «​Siis, kui Nolan tegi esimest Batmani ja «​The Prestige'i»​. Aga üks Warner Bros'i juht ütles mu agendile otse välja, et tema ei saa Guy Pearce'ist aru. Juht kostis, et ta ei hakka kunagi minust aru saama. Ja et ta ei plaani mind iial palgata. Hea teada! Ja see on ju aus, sest ka mina ei saa mõnest näitlejast aru. Aga see paraku tähendas, et mul ei olnud võimalik Chrisiga rohkem töötada.»​