IMELAPS KASVAS ÜLES Eestlaste seas armastatud komöödiasari tuleb tagasi

Sarjas oli tähtis roll ka Malcolmi vanematel Loisil (Jane Maczmarek) ning Hal'il (Bryan Cranston) ning nooruki üleannetutel ja palju rumalamatel vendadel Francisel, Reese'il ja Deweyl. Sarja tegi meeldejäävaks see, et perekonna äpardumiste taustal vaatas Malcolm pidevalt otse kaamerasse, et olukorda kommenteerida.

Uut sarja teeb «Imelaps Malcolmi»​ looja Linwood Boomer ning praegu on teada, et selles löövad kaasa Frankie Muniz, Bryan Cranston ja Jane Kaczmarek.​​

Davis lisas: «Selle ülivaimukas ja südamlik portree armastusväärsest, aga kaootilisest perest kõnetas televaatajaid igas vanuses. Meil on hea meel tuua algne näitlejaskond tagasi, et see maagia jälle ellu äratada. Linwood Boomeri ja algupärase loomingulise meeskonna juhtimise all leiab nendest osadest kõik naerupahvakud, krutskid ja möllamised, mida fännid nii väga armastasid - ja veel mõned üllatused, mis meile meenutavad, miks see sari on nii ajatu.​»