JÕULULAAT ÜLEMISTES Kristen Michal: oma kätega tehtud asjad on kõige väärtuslikum kink

Pika traditsiooniga jõululaat sai alguse 2005. aastal, mil keskus oli napilt üle pooleteise aasta avatud olnud. Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul on «Topeltkink» üritus, kus on alati hing täis rõõmu.

«Kõige südamliku kingituse taga on mingi lugu, mis kannab endas suuremat sõnumit kui lihtsalt materiaalne väärtus. Seetõttu on «Topeltkink nende aastate jooksul olnud ostjate seas väga populaarne,» ütles Pärnits.​

Ta lisas, et lastele teeb rõõmu nii üldine laadameeleolu, tutvumine uute inimestega, kui ka võimalus harjutada kätt müügitöös. «Usun, et peale taskuraha saavad lapsed laadalt kaasa rohkem julgust, sihikindlust ja mõnusa ettevõtluspisiku,» sõnas Pärnits.

Peaminister Kristen Michal ütles avakõnes, et nii pika traditsiooniga jõululaat näitab seda, kui suure südamega on Eesti inimesed.

«Ühed korraldavad, teised aitavad, kolmandad toetavad ja neljandad ostavad seda, mida noored koos juhendajatega on kogu hingega meisterdanud. Selline isetegemise rõõm ning oma kätega tehtud asjad on kõige väärtuslikum kink. See on kogemus noortele, kellest tulevikus saavad tublid ettevõtjad, kes teevad nii Eestit kui ka maailma suuremaks,» sõnas peaminister.​