Täistabamus: Eestis tehtud komöödia valiti ühele maailma suurimale filmifestivalile

Stsenarist-režissööri Evan Twohy debüütfilm räägib absurdikomöödia võtmes loo noorest abielupaarist, kes sattuvad kapsaste smugeldamise süüdistustega riiki, kus kapsad on keelatud. Declan ja Delores peavad silmitsi seisma oma värske abielu haprusega, põgenedes samal ajal kohaliku võimu eest.

Filmi stsenaarium on kohandatud režissööri enda kirjutatud auhinnatud näidendist. Twohy asetab tülitsevad noorpaarid Declani (Himesh Patel) ja Delorese (Sarah Goldberg) väljamõeldud välisriiki. Neid jälitab halastamatu tolliametnik Shazbor (Matt Berry), kes kahtlustab neid kapsaste salakaubaveos. «Bubble & Squeak» on omapärane muinasjutuline fantaasia, mis uurib abielu katsumusi ja näitab selle järkjärgulist lagunemist.

Filmis saab teiste hulgas näha Steven Yeuni ja Dave Francot. Eesti näitlejatest astuvad ekraanil üles Ursel Tilk, Jaak Prints, Inga Salurand ja Ghost Division’i kaskadöörid Jaan Roose ning Margareta Schönberg. Filmi peaprodutsent on 2021.aastal Oscari nominatsiooni pälvinud Christina Oh («Minari»​, «Okja»​).

Eestipoolne produtsent Lili Pilt sõnas: «See on erakordne saavutus ja suur tunnustus Eesti filmitööstusele, kuna kogu film võeti üles Eestis kohalike filmiprofessionaalide abil. Välismaa meeskonna hulgas oligi ainult režissöör, operaator ja kunstnik. Teame, et ka Ameerika tippnäitlejad lahkusid siit soojade mälestustega ja soovitavad Eestit oma kolleegidele kui suurepärast filmivõtete asukohta. Meieni on juba jõudnud uued projektipakkumised, mis näitab, et pühendumine, millega neid filme teeme, kannab vilja.»

Produtsent Elina Litvinova lisas: «Režissöör töötas selle stsenaariumi kallal 10 aastat, kuni see leiti üles mainekast Black List’ist, kuhu kuuluvad parimad valmimata stsenaariumid. See projekt on inspireeriv näide loovuse ja koostöö tähtsusest. Oleme väga tänulikud Eesti Filmi Instituudi Film Estonia juhi Nele Pavesele, et projekt sai toetust just keerulisel majanduslikul ajal. Võrreldes paljude teiste riikidega on meie tagasimakse meetme rahastus jäänud stabiilseks, ilma milleta oleks võtted toimunud mujal Euroopas,»

Eelnevalt on Sundance filmifestivalile pääsenud Veiko Õunpuu mängufilm «Püha Tõnu kiusamine», Anna Hintsi dokumentaalfilm «​Savvusanna sõsarad», Oskar Lehemaa lühifilm «Karv» ja Liisi Grünbergi lühianimafilm «Miisufy»​.

Eestipoolne tootja, Three Brothers, on varasemalt olnud seotud mitmete rahvusvaheliste ja kohalike edukate projektidega, nagu telesari «Estonia» ja «Rootsi torpeedo», mis esilinastusid Toronto filmifestivalil ja mängufilm «Apaatia», mis esilinastus Veneetsia filmifestivalil. Hetkel on tootmisettevõttel käsil Martti Helde uus mängufilm «Hõbevalge»​.