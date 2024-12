KUNSTITÜNG Võimas oksjonimaja läheb lahingusse rikkuriga, kes 27 miljonit maksmata jättis

Maali, mis kujutab õrnalt kujutatud lõigatud meloni ümbritsetuna puuviljadest ja anumatest, saadab tähelepanuväärne ajalugu. Kunagi kuulus teos François Martial Marcille’i ja Charlotte de Rothschildi kogudesse ning see oli enne müüki välja pandud New Yorgis ja Hongkongis, pälvides ülemaailmset tähelepanu. Huvitav on teada, et kuigi Antivari tegi peaaegu 27 miljoni euro suuruse lõpliku pakkumise, hinnati selle väärtuseks vaid 8–12 miljonit eurot. Enimpakkuja Antivari on Milanos tegutsev kinnisvarainvestor.