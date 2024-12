Ooperilaulja Lauri Vasar: ooperirepertuaari on Estonias väga väheks jäänud

Põhjus, miks Lauri Vasarat just eriti tihti Estonia ooperiteatri laval ei näe, toob ooperilaulja ise välja, et Estoniast ei leia naljalt sobivat repertuaari või sobivat rolli, sest Eestis on päris palju lauljaid, kes ootavad löögile saamist, kusjuures osa neist on Vasara sõnul ka Estonia teatri palgal. «Tihti lauljad istuvad kodus ja ootavad, millal neid lavale lastakse. Ei tahaks nende käest tööd ära võtta,» tunnistab Vasar.

«Ma ei tea, mis selle põhjuseks on, aga mul on tunne, et vähemalt Rahvusooper Estonias on küll ooperi osakaal väiksemaks muutunud kui vanasti. Ma olen hetkel kaks nädalat Eestis ja ma mõtlesin ooperisse minna, aga tegelikult ei olegi midagi vaadata,» sõnab Vasar.

«Nii kahju, et ei ole näiteks «Võluflööti» või «Boheemi», mis igal puhul on Euroopas jõuluajal vaadata. Ma kujutan ette, et see oleks uue publiku kasvatamise mõttes olulised mängida. Selle asemel on ooperirepertuaari Estonias üldse väga väheks jäänud. Ma ei tea, kas see ongi teatri enda suund või on neile antud ülesanne raha kokku hoida, kuid see on minu jaoks natuke arusaamatu. See on ikkagi rahvusooper, aga ooperi osakaal on äärmiselt pisikene,» kirjeldab ooperilaulja.