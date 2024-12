DISCO 2025 Legendaarne Briti ansambel Pulp sõlmis oma esimese plaadilepingu üle kahe kümnendi

Bändi asutas 1978. aastal solist Jarvis Cocker ning Pulpist sai Britpopi liidrirolli kandja pärast seda, kui nad saavutasid läbimurde lauluga «Common People» ja olid 1995. aasta Glastonbury festivalil peaesinejad. Küll aga selgitas solist 2020. aasta NME intervjuus, et ta ei seosta Pulpi «Cool Britannia» kuvandiga, mis oli seotud selliste bändidega, nagu Oasis.

«Ma olen tõesti rõõmus, et tol ajal ei lasknud ma end petta ja ei läinud sellega kaasa, sest ma tõesti vihkan seda,» ütles ta. «Arvan, et oleme näinud selle inetut, kohutavat külge Brexiti käigus ja see on häbiväärne.»

Pulp kirjutas reedel, 12. detsembril sotsiaalmeedias: «Pulpil on hea meel teatada, et nad on sõlminud plaadilepingu Rough Trade Recordsiga. Rough Trade on Pulpi manageerinud üle 30 aasta, nii et on tõesti tore lõpuks plaadifirmas olla. Me tegime seda!»

Bänd läks laiali pärast «We Love Life'i»​ väljaandmist, kuid taasühines live-kontsertideks aastatel 2011–2013 ja uuesti 2022. aastal. Alates nende teisest kokkusaamisest on nad esitanud viit uut laulu kontsertidel, mis on tekitanud kuulujutte nende esimesest albumist üle kahe kümnendi.

Pulpi järgmine album, järjekorras kaheksas, saab olema esimene pärast 1987. aastat, mis tehakse ilma kauaaegse bassimängija Steve Mackeyta. Mackey, kes on esinenud ka Cockeri soolobändis ning produtseerinud Florence And The Machine'i, Arcade Fire’i ja teisi, suri 2. märtsil 2023, olles 56-aastane.