Rokkbändi U2 liige paljastas keeruka diagnoosi, millega ta on kogu elu võidelnud

U2 trummar Larry Mullen Jr on avaldanud, et tal on diagnoositud düskalkuulia, mis on düsleksia vorm, mis mõjutab tema arusaama numbritest. 63-aastane trummar ja bändi kaasasutaja selgitas hiljuti, et «rütmi lugemine on nagu Everestile ronimine», kui ta arutles oma diagnoosi üle esmakordselt avalikult.

Mullen, kes asutas U2 1976. aastal koos Bono, The Edge’i ja Adam Claytoniga, selgitas, et tema düskalkuulia on pikka aega mõjutanud tema trummimängu ja esinemist. «Kui inimesed vaatavad mind mängimas, siis nad ütlevad: «Sa näed välja, nagu sul oleks valus,»» ütles ta.

Mullen selgitas, et ta ei oska numbreid lugeda ega liita, kuid ta ei teadnud, et tal on õppimisraskus. «Ma olen alati teadnud, et numbritest aru saamine pole mul päris õige,» rääkis ta Times Radio’le. «Ja hiljuti taipasin, et mul on düskalkuulia, mis on düsleksia alavorm. Seega ma ei suuda numbreid lugeda, ma ei suuda liita.»

Briti düsleksiaühingu järgi on umbes kuuel protsendil inimestest düskalkuulia, mida määratletakse kui spetsiifilist ja püsivat raskust numbrite mõistmisel, mis võib põhjustada mitmesuguseid raskusi matemaatikas.

U2 laulja Bono (paremal) ja trummar Larry Mullen Jr. 2007. aastal. Praegu on U2 stuudios ja salvestab uut plaati. Foto: REUTERS/Jean-Paul Pelissier/Scanpix

Teises intervjuu osas ütles Mullen, et U2 töötab hetkel uue materjali kallal, mis tähistab bändi helipildi muutust. «Ma ei arva, et see oleks see, mida me tavaliselt teeme,» ütles ta. «Ma loodaksin, et see oleks midagi teistsugust.»

Bänd on praegu taas stuudios, pärast seda, kui Mullen pidi Las Vegases toimunud U2 residentuurist kõrvale jääma vigastuste tõttu. 2022. aastal ütles Mullen, et avastas enda küünarnukkides, põlvedes ja kaelas kahjustusi, mida tal oli võimalus leevendada ja jälgida pandeemia ajal. Trummar ütles siis, et tahaks «võtta aega, et terveneda».

Mullen, kelle poeg on samuti düslektik, räägib ka 2025. aasta dokumentaalfilmis «​Left Behind»​, mis jälgib viit ema, kes püüavad New Yorgis asutada esimese avaliku kooli düsleksiaga lastele. Dokumentaalfilm on kirjutatud Karen Simi ja lavastatud Anna Wild Toomey poolt.