KÕVA SÕNA Eesti ansambel valiti 60 000 külastajaga Soome festivali programmi

Tuska Open Air Metal Festival, mida tavaliselt lühendatakse Tuska (soome keeles: valu, piin), on Soome raskeroki festival, mis toimub igal aastal Helsingis. Esimene Tuska toimus 1998. aastal ja festivali populaarsus on iga aastaga ainult kasvanud. Alates 2011. aastast on Tuskat peetud Suvilahti üritusväljakul.

Viimastel aastatel on külastajate arv märgatavalt kasvanud ja 2023. aastal tõi festival kokku 63 000 inimest.

Sel aastal on lisaks Intrepidile juba välja hõigatud sellised metal-muusika suurnimed nagu In Flames, Electric Callboy, Lorna Shore, Insomnium, Marko Hietala ja paljud teised. Varasemalt on festivalil esinenud sellised metal-muusika suurnimed nagu HIM, Anathema, Celtic Frost, Opeth, Sodom, Venom ja Soome oma Amorphis ning Sonata Arctica. Möödunud aastal astusid Tuskal üles näiteks Bring Me The Horizon, Parkway Drive ja Pendulum.

Tuska korraldajad ise peavad oma missiooniks tutvustada mitmekesist raskemuusika artistide valikut, arvestades erinevaid žanre ja artistide karjääride erinevaid etappe. Tuska pakub platvormi nii tuntud staaridele kui ka uutele talentidele, edendades uut muusikat. Paljud tänapäeva globaalsetest muusikastaaridest on esinenud Tuska festivali lavadel.

«​Tuskale esinema saamine on kindlasti kõige suurem verstapost, mida me oleme bändina ületanud. Kuigi kaks korda oleme end juba Euroopa tuuridele surunud, on minu arvates festivali soov meid oma esinemisnimekirjas näha märk sellest, et meie sihikindlus, ambitsioonid ning ohverdused eesmärgi nimel saavutada laiem edu hakkavad ennast vaikselt ära tasuma,» kommenteeris ansambli kitarrist Simo Atso.

Intrepid alustas 2016. aastal thrash-muusika grupina, kuid hülgas selle žanri üsna pea, kui avastasid oma uue saundi vanakooli Florida death metal’is. Bändi debüüt-EP ilmus aastal 2017, esimene stuudioalbum «Unused Imaginative Capacity» aga 2020. Praeguseks on bänd jõudnud juba tuuritada tegijatega, nagu Nile, Monstrosity, Origin ja Hideous Divinity.

Intrepidisse kuuluvad Raiko Rajalaane (vokaal), Simo Atso (kitarr), Aldo Jakovlev (kitarr ja taustavokaal), Siim Soodla (bass) ja Madis Kaljurand (trummid).