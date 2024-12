KINNISVARAPLAAN Macaulay Culkin tahtis ära osta kõigile eestlastele tuttava maja

​​Kunagine lapsnäitleja Maculay Culkin, kes praegu on 44-aastane, plaanis suurt majaostu lihtsalt nalja pärast. Alles mais oli see maja müügil 5,25 miljoni dollariga. 1921. aastal ehitatud maja suurus on 836 ruutmeetrit ning see pandi tänavu müüki esimest korda üle 12 aasta. See viie magamistoa ning kuue vannitoaga maja asub aadressil 671 Lincoln Ave​ Chicagos ning müügikuulutuse juurde märgiti naljaga, et selle ostmine annab võimaluse täita oma lapsepõlveunistus. Pärast filmi väljatulekut on see luksuslik kodu vaid kaks korda müügis olnud.

Kevini kodu filmis «Üksinda kodus» on pärast filmi ilmumist kahel korral müügis olnud. Foto: Airbnb / Cover Images

Culkin lisas, et ta ei oleks maja lihtsalt niisama endale puhkamiseks ostnud, vaid eesmärgiga muuta see nii-öelda kinniseks lõbustuspargiks, kus inimesed saaksidki päriselt kelguga trepist alla sõita, täpselt nagu Kevin filmis teeb. Kuid näitleja sõnul jäi maja siiski ostmata, sest tal on nüüd lapsed. «Mul on tegemist!» ohkas kahest esimesest «Üksinda kodus» filmist tuntud näitleja. Culkinil on kihlatu Brenda Songiga kaks poega: kolmeaastane Dakota ning üks kaheaastane laps, kelle nime avalikult ei teata.

Enam kui 30 aastat pärast «Üksinda kodus» väljatulekut on Culkin asunud tuurile «Nostalgiline õhtu Macaulay Culkiniga»​, mille raames näidatakse kuulsat koguperefilmi üksinda koju jäänud Kevinist ning publik saab 44-aastase Culkiniga kohtuda. Rosemont Theateris tõdes Culkin, et tema suhe filmiga «Üksinda kodus» on keeruline – justkui needus ja õnnistus samal ajal –, kuid pärast isaks saamist on tema perspektiiv filmi suhtes muutunud.

Kevin kasvas suureks: vähe sellest, et Macaulay Culkin on nüüd juba 44-aastane, plaanis ta enam kui viie miljoniga ära osta maja, mida näeb menufilmis «Üksinda kodus». Foto: VALERIE MACON / AFP

«Vaatan seda filmi nüüd teistsuguse pilguga,»​ rääkis Culkin. «​Koos oma lastega. Ja neil pole aimugi, kelle kõrval nad istuvad!»

Ka teised filmi «Üksinda kodus» näitlejad saavad praegu filmiga seoses esineda, sest alles hiljuti kohtusid fännidega Kevini sugulasi mänginud ​Kristin Minter, Michael C. Maronna, Devin Ratray, Angela Goethals ja Jedidiah Cohen. Mänguasjapoes toimunud üritusel öeldi, et see on esimene kord, kui need näitlejad üle 30 aasta uuesti kokku on tulnud. Culkin paraku üritusest osa ei võtnud.