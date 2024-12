Prantsuse kino loobus Marlon Brando šokeerivaimast filmist: kardame töötajate turvalisuse pärast

​Kõnealuseks filmiks on Bernando Bertolucci 1972. aasta himur draama «​Viimane tango Pariisis»​, mille peaosatäitjad Marlon Brando ja Maria Schneider on mõlemad meie seast praeguseks lahkunud.

Protestijad heitsid kinole ette, et nad ei andnud sellele vägistamisstseenile olulist konteksti - nimelt filmiti see vägistamine näitleja Maria Schneideri nõusolekuta. Brando ei vägistanud küll teda päriselt, kuid naisele öeldi alles enne filmimist, mis saab olema stseeni sisu. Stsenaariumis seda polnud. Schneider on korduvalt öelnud, et temale sobivaid piire ületati.