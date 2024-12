Asi jõudis kohtusse: brasiilased nõuavad Adele'i laulu tühistamist

«See on märgiline juhtum Brasiilia muusika jaoks, mida on sageli kasutatud rahvusvaheliste hittide loomiseks,» ütles AFP-le Fredimio Trotta, Brasiilia helilooja Toninho Geraesi advokaat, kes algselt selle Adele'ile suunatud plagiaadikaebuse esitas.

Trotta sõnul töötab tema büroo sel nädalal selle nimel, et raadio- ja televisioonijaamad ning voogedastusplatvormid üle kogu maailma oleksid Brasiilia otsusest teadlikud.

Tema klient Toninho ​Geraes väidab, et Adele'i 2015. aasta lugu plagieeris tema samba-klassiku «Mulheres» («Naised») muusikat, mille Brasiilia laulja Martinho da Vila salvestas oma 1995. aasta hittalbumi jaoks.

Adele'i süüdistasid «Million Years Ago» plagiaadis ka Türgi muusikafännid juba 2015. aastal. Nad väitsid, et loo meloodia sarnaneb kurdi laulja Ahmet Kaya 1985. aasta lauluga «Acilara Tutunmak» («Valust kinni hoides»).

Kaya suri paguluses Prantsusmaal 2000. aastal ning tema lesk ütles, et on ebatõenäoline, et globaalne täht nagu Adele midagi sellist võiks teha.