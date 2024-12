KRIMINULL Sünge mõrv jõuluekspressis tahab lahendamist

Ennast paljude muremõtetega piinanud Roz aga saab rongi salongivagunis kokku inimestega, kellega oli tal varemgi elus olnud kokkupuuteid, ning nagu ikka sellises romaanis, ei tea me lõpuni, kas mõni neist võib olla kurjategija, ohver või on kahtlasest käitumisest hoolimata kõrvalseisja. Raamatu esimene pool, kus rong jõulueelses tuisus veel liigub, kulub reisijate kirjeldamisele ning nende omavaheliste suhete väljatoomisele, mida on meil raamatut lugedes vaja teada, et välja peilida esimese ohvri, juutuuberi ja videoblogija Megi mõrvar.