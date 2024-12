Kui «Võluöö ulgumerel» ei tekitanud hetkekski kahtlust näitlejas ja lavastajas ühes isikus, siis kahemehetükis «Leping» on hetketi tunne, et kolmanda kõrvalpilk oleks Kristjan Üksküla lavaelu toetanud. Ehkki Morisi ühtaegu intelligentne ja rohmakas olemus, komplekside ja enesekindluse sulam on selgesti loetav.