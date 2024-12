Konkurents kunstiturul kasvab

Paar aastat kestnud tõus nii hindades kui kogumahus on peatunud, mis on ostjatele küll hea uudis, kuid kunstikaupmeestele küllap mõtteainet pakkuv. Kokku müüdi sügistalvel kunsti 4,3 miljoni euro eest, mis on tubli tulemus, kuid jääb tervelt 12 protsendi võrra alla 2023. aasta sügisoksjonite summale 4,88 miljonit. Hinnarekordeid seekord ei püstitatud ei klassikute ega ka elavate legendide tööde müügil. Kuuekohalise hinnasildiga töid oli pakkumisel ka vaid üks. Mitu autorit kordasid oma kõrget hinnataset.

Kui kevadel müüdi Eduard Wiiralti «Põrgu» Allee galerii oksjonil 63 000 euroga, tundus see anomaaliana – keegi, isegi kaks keegit väga-väga tahtsid sama asja. Sügisel said kevadised ilmajääjad teise võimaluse, sest nii Eesti Kunstioksjonite kui taas Allee kataloogis tuli see teos taas pakkumisele ja sai seekord taas 53 000 ja 62 000 euroga müüdud. Ju see ongi selle teose uus hinnatase ja peegeldab meie aja sürreaalset reaalsust.