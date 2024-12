Suri boheemlaslik kunstnik Tõnis Laanemaa

Tõnis Laanemaa loomingus on palju ajatuid, lineaarse joonega tehtud graafilisi vaateid Eesti linnadest. Viimaste aastakümnete loomingus kasutas ta fotot sümbioosis joonistuste ja graafiliste tehnikatega.

Tõnis Laanemaa maalid erinevad nii graafikast kui plakatitest, need on pidulikud ja keerulised. Lavastatud kompositsioonide ajatus ruumis on sageli kesksel kohal serpentiinina looklevate juustega naisekuju. 1960. aastatel tegi kunstnik ka kollaaže, kasutades põletustehnikat.