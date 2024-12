MEIE MEES MAAILMAS Eestlane pälvis Rootsi riikliku filmiauhinna nominatsiooni

Guldbagge («Kuldmardikas») on Rootsi filmiinstituudi auhind, mida antakse igal aastal välja alates 1964. aastast, tunnustamaks eelmise aasta filmisaavutusi. Auhind ise, mis kujutab müstilist mardikat, on kunstnik Karl Axel Pehrsoni loodud disain.

Eile toimunud pressikonverentsil Stockholmi Filmstaden Sergelis avalikustati 2024. aasta filmiaasta Guldbagge auhindade nominatsioonid. Filmid «Hüpnoos» ja «Rootsi torpeedo» said mõlemad kaheksa nominatsiooni, millele järgnes «Üle piiri» seitsme nominatsiooniga ning «Armastus päästab meid» ja «Viimane teekond» nelja nominatsiooniga.

Kostüümikunstnik ja kunstnik-lavastaja Eugen Tamberg on sündinud 18. septembril 1954 Tallinnas. Ta on osalenud kunstnikuna paljude Eesti Televisiooni ja Eesti Telefilmi telelavastuste ning muusikafilmide juures (nt saatesarjad Urmas Otiga «Teletutvus» ja «Augustivalgus»). Alates 2000. aastast on ta vabakutseline ning kaasa teinud USA, Hollandi, Soome ja Rootsi filmiprojektides.