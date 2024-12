LUGU POLE LÄBI Alec Baldwin surmaga lõppenud filmivõtetest: tõde püütakse varjata!

Alec Baldwin ütleb, et ta paljastab, mis tegelikult juhtus «Rust» võtteplatsil ja miks juhtus traagilise lõpuga tulistamine. David Duchovny taskuhäälingus «Fail Better» ütles Baldwin, et seoses tulistamisega filmi «Rust» võtteplatsil on veel palju avaldada. «Tõde selle kohta, mis juhtus, pole kunagi räägitud,» lisas ta.

«Ma arvan, et siin on veel palju, mis tuleb avalikuks,» ütles Baldwin. «Kuid see, mis avalikuks tuleb, on nüüd minu jõupingutuste tulemus, ja need jõupingutused on vaieldamatult edukad, et tõsta esile ja paljastada, mis tegelikult juhtus. Ma olin vasturünnakul. Ma olin kaitsepositsioonil. Mind süüdistati.»

Baldwin märkis ka, et tema arvates on peavoolumeedia «mahasurunud kõik lood», mis oleksid võinud aidata tal end õigustada, ja «võimendanud kõiki lugusid», mis on tema mainet kahjustanud viimase kolme aasta jooksul, alates «Rust» operaatori Halyna Hutchinsi traagilisest surmast.

Filmi «Rust» võtetel ulatati Alec Baldwinile laetud relv. Operaator Halyna Hutchins suri ning režissöör Joel Souza sai haavata. Miks revolver üldse laetud oli? Foto: Santa Fe County Sheriff's Office

«Meil on veel palju materjali, mis ilmneb järgnevates õiguslikes dokumentides ja nii edasi,» ütles Baldwin. «Need viimased kolm aastat on inimesed lihtsalt seda lugu ära kasutanud. Sest selles riigis, kui inimesed sind nii sügavalt vihkavad, tahavad nad kolme asja. Nad tahavad, et sa sureksid.»