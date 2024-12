MIS VÄRK ON? Banksy uus teos tekitab rohkesti küsimusi

16. detsembril postitas Briti tänavakunstnik Banksy Instagrami teose, millel on kujutatud Madonna ja Jeesuslaps, tekitades spekulatsioone postituse tähenduse üle. Tundmatus kohas metallplaadile maalitud pildil on kujutatud naise rinda, millel on roostetanud auk nibu asemel, samal ajal kui laps vaatab meeleheitlikult ema silmadesse.

Instagrami postitusel pole pealkirja ja teose asukoha kohta puudub teave.

Oodatult on pilt tekitanud kommentaaride tulva, kus sotsiaalmeedia kasutajad jagavad oma arvamusi selle võimaliku tähenduse kohta. Mitmed kommentaarid viitavad, et ema ja tema roostes haav on metafoor Iisraeli-Hamasi sõja põhjustatud kannatustele.

Siiski küsib üks kasutaja: «Miks tehakse sellest postitusest juttu Palestiina teemal?» Keegi vastab sellele: «Sa tead, et Jeesus sündis Petlemmas, eks?»

Kuid mitte kõik ei ole veendunud, et teos viitab sõjale. «Kas see võiks vihjata sellele, et ema elustiilivalikud mõjutavad piima, mida ta oma lapsele annab, kellel pole valikut seda mitte vastu võtta? Või ehk sellele, et kemikaalid meie toidus kanduvad emalt lapsele läbi rinnaga toitmise?» kommenteeris teine inimene.

See on Banksy esimene Instagrami postitus pärast käesoleva aasta augustit, mil kunstnik lõpetas oma laialdaselt kajastatud Londoni loomateemaliste seinamaalingute sarja. Need sisaldasid elevante, ahve, ulguvat hunti, kalu ja pelikane. Kuigi nende tähenduse üle spekuleeriti palju, ütles Banksy, et neid ei peaks tõsiselt võtma.

Banksy on varemgi mänginud Neitsi Maarja ja Lapse teemaga: tema 2003. aasta teos «Mürgine Maarja» kujutab Madonnat, kes toidab last piimaga, mille pudelile on joonistatud kolju ja ristatud sääreluud.