ALUSETU SÜÜDISTUS BFM ei näita Palestiina teemalisi propagandafilme

Lisaks sellele näitab TLÜ BFM Supernova kino palju tudengite endi lühifilme, meil toimus CannesLions parimate reklaamide seminar koos külalislektoriga, kord kuus kasutab kinosaali Tallinna Ülikooli jaapani klubi, nemad näitavad Jaapani filme, kinosaali on rentinud ka kirjandusklubi (näidati filmi «Vihurimäe» (1992)). SuperNova kinos toimusid koreograafia eriala tantsufilmide eriseansid, ka toimuvad seal audiovisuaalkunsti külalislektori Mart Rauna loengutega seansid vanadest kultusfilmidest. Supernova kinosaalis toimuvate filmiseanssidega kaasnevad enamasti arutelud ja loengud.

SuperNova kinosaali on võimalik ka rentida, kuid kõik filmid läbivad eelregistreerimise ning tudengitel ei ole vaba voli kinosaalis näidata filme suvaliselt, filmi registrisse kandmata ja saali eelnevalt broneerimata.

Iraaniga seostuvaid filme on sel õppeaastal kino kavas olnud kaks: «Ballad of a White Cow» (2020) ja täna õhtul linastuv «Die Theorie von Allem» («Kõiksuse teooria» 2023). Kumbki film ei kvalifitseeru propagandafilmiks. Esimene jutustab loo ebaõiglaselt surma mõistetud mehe abikaasa võitlusest süsteemiga ja teises kohtab füüsikust peategelane Alpi mägedes Iraani pianisti. Saksa režissöör Timm Krögeri film on mitmetel festivalidel pärjatud rohkete auhindadega, sealhulgas kriitikute gildi parima filmi preemiaga Bisato d'Oro Veneetsia filmifestivalil. Filmiseanss toimub täna, 18. detsembril, kell 18:00 TLÜ BFM hoones, SuperNova kinosaalis 4. korrusel.