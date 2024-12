PROBLEEMNE Legendaarne bänd loobus suurfestivalil esinemisest: see on näide kõige absurdsemast inimkäitumisest!

Trip-hop’i bänd Massive Attack avaldas, et keeldus 2025. aasta Coachella festivali esinemiskutsest, kuna neil on mure kõrbes toimuva ürituse keskkonnamõjude pärast. Coachella toimub aprillis Empire Polo Clubis Indios, Californias, olles üks USA suurimaid ja kasumlikumaid muusikafestivale. Järgmisel aastal on festivali peaesinejatena välja hõigatud juba Lady Gaga, Travis Scott, Green Day ja Post Malone.

Pärast viieaastast pausi on Massive Attack hiljuti taas lavale naasnud – bänd on andnud kontserte üle Ühendkuningriigi, mis on nende esimesed esinemised pärast kitarrist Angelo Bruschini surma 2019. aastal. Hiljuti korraldas bänd Liverpoolis ürituse nimega «​Act 1.5», mille eesmärk oli demonstreerida jätkusuutlikku elava muusika produktsiooni, kasutades keskkonnasõbralikke lahendusi, nagu taastuvenergia, vähendatud süsinikujalajäljega transport ja taimetoit.

Vestluses NME-ga avaldas Massive Attacki liige Robert Del Naja, et nad ütlesid Coachellale «ei», sest festival ei ole jätkusuutlik. «Olime seal korra ja sellest piisas,» ütles Del Naja.

Ta lisas: «See on Palm Springsis. See on kõrbesse rajatud golfikuurort, mida kastetakse niisutajatega ja mis kasutab avalikke veereserve. Hullumeelne. Kui tahad näha kõige absurdsemat inimkäitumist, siis see on see.»

Muusik kritiseeris ka artiste, kes korraldavad Las Vegases residentuure, nimetades seda kõrbes asuvaks «lennunduse sihtkohaks». Kui temalt küsiti futuristliku MSG Sphere'i kohta, kus näiteks U2 on oma residentuure läbi viinud, ütles muusik, et see on «geniaalne infrastruktuur kõige halvemas võimalikus kohas — kõige ebasobivamas keskkonnas maailmas».

Massive Attack, kuhu kuuluvad Robert «3D» Del Naja ja Grant «Daddy G» Marshall, on muusikamaailma ühed silmapaistvamad keskkonnakaitsjad. 2021. aastal avaldasid nad raporti, mille nad olid kaks aastat varem tellinud maineka Tyndalli kliimamuutuste uurimiskeskuse käest. Raport kaardistas kontsertturneede süsinikujalajälje ja sektori tekitatud CO2 heitkogused. Samuti pakkus see soovitusi, kuidas tööstus saaks täita Pariisi kliimaleppes seatud eesmärke.