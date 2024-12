Nagu oleks jälle aasta 2004: Vanilla Ninja esineb peagi Õllesummeril

Vanilla Ninja annab järgmise suve suurkontserdi Õllesummeri pealaval 30. juulil. Väga paljude eestlaste üks armastatumaid bände Vanilla Ninja on kinnitanud oma suurejoonelise šõu Eesti suurimal festivalil.

Vanilla Ninja astub Õllesummeri pealaval üles 30. juuli õhtul. Kuni 31. detsembrini on festivali päevapiletid ja passid saadaval soodushinnaga.

Vanilla Ninja üks algliikmetest Lenna kommenteeris uudist: «Äge on taas Õllesummeri laval üles astuda peale pikki aastaid. Väga suure õhinaga ootame kohtumist oma kuulajatega,» ütles menubändi laulja ja kitarrist.

Õllesummer 2025 on suures osas valmis saanud oma muusikalise programmi ning on kinnitanud suurimate lavade peaesinejad. Festivalil astuvad teiste seas üles Tommy Cash, NOEP, The Jacksons, Max Barskih, laulu «Pedro»​ uustöötluse esitaja Agatino Romero, 5Miinust ja kümned teise välis- ja Eestimaised artistid.