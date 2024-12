Suri enam kui 150 lasteraamatu autor

Esimest korda ilmusid lapsed raamatus «Topsy ja Timi esmaspäev» 1960. aastal Blackie kirjastuse alt. Sel ajal oli ebatavaline, et tavalised lapsed olid pildiraamatute peategelased, kuid Adamsonid ütlesid, et panid lapsed loo keskmesse, sest kogu maailm on laste jaoks maagiline koht. Kaksikute valimine tagas soolise võrdsuse.

Raamatusari on olnud trükis üle 60 aasta ja seda on müüdud üle 25 miljoni eksemplari kogu maailmas. Alates 1998. aastast on ainuüksi Ühendkuningriigis müüdud seda 1,9 miljonit eksemplari. Ladybird avaldas 2020. aastal raamatu «Topsy ja Tim farmis» koos Jeani originaalillustratsioonidega, et tähistada sarja 60. aastapäeva.