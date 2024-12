INTERVJUU Ugala juht Garmen Tabor teiseks ametiajaks enam ei kandideeri

Oma ametiaega lavastusega võrreldes ja arvestades, mis ajad sinna sisse jäid, pakub Tabor žanriks tragikomöödia.

Garmen Tabor, esmaspäeval kuulutati välja konkurss Ugalale uue juhi leidmiseks. Üks on aga juba praegu kindel: teie sellel ei osale.

Jah, selle otsuse tegin põhimõtteliselt juba aasta tagasi. See on ühe teekonna lõpp. Vaatame, mis siis edasi saab. Olen vahel võrrelnud teatri juhtimist lavastamisega ja selleks korraks on see lavastus minu jaoks valmis saanud.

Minu meelest on Ugala väga heas seisus ja mu eesmärk on ta heas seisus järgmisele juhile üle anda. On veel üks argument, millele olen algusest peale mõelnud: kujundlikult öeldes peab teatris jõgi voolama ning uut verd lisanduma.

Kuus aastat tagasi ei tulnud ma teatrijuhiks plaaniga jääda 21 aastaks. Teatav muster on kuue aasta jooksul moodustunud. Pean silmas, et eelmine kord olin Viljandis Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna õppejõud, programmijuht ja lõpuks osakonna juhataja. Ka see kujunes kuue aasta pikkuseks tööks ja vastutuseks. (Garmen Tabor oli aastatel 2014–2017 kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna juhataja – toim.)

Ma nüüd õela ajakirjanikuna küsin kohe, et asi oleks selge: mingisuguseid intriige otsuse tagant enam mitte kandideerida ei ole mõtet otsida?

Ei ole mõtet. Seaduse järgi kutsub teatrijuht loomingulise juhi. Kui ma kuus aastat tagasi selle vastutuse võtsin, oli mul võimalus kutsuda Tanel Jonas. Temaga koos mõtlesime, kuhu tahaksime Ugala teatri viia, ning suures plaanis tegime need mõtted teoks.