Norra stsenarist süüdistab: Astrid Lindgren on jõulud ära rikkunud!

Nimelt on inimesed endast välja ajanud arvamus, et Astrid Lindgreni lood, kuigi armastatud, on loonud ebarealistlikud ootused, mis viivad pettumuse ja frustratsioonini, mis puudutab jõule.

Liiga kõrged ootused

«Ootus jõuludele ja ootused emadele on kaks nimekirja, mis on nii kõrged, et isegi kui oleks lendavad põhjapõdrad, ei oleks nendeni võimalik ulatuda. Tekib ootuste crescendo, mis ei saa lõppeda muul viisil kui pettumuse ja halbade piparkoogimajadega (kui sa just ei ole insener). Nüüd, kui ma olen ise ema, mõtlen, kas on aeg vastutus ümber jagada. Ma võtan suure portsjoni sellest ja panen selle isa kaela, sest kui peres on kaks täiskasvanut, siis peab mõlemal olema vastutus teha jõulud võimalikult headeks. Aga ma võtan ka osa süüst ja panen selle Astrid Lindgreni ja tema Bullerby jõululugude peale. Need on mulle väga kahjulikult mõjunud,» kirjutab stsenarist oma arvamusloos.