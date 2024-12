Jaan Tätte sõprusest Tõnu Ojaga: klatšime Eesti näitlejaid ja lavastajaid, nii et suu vahutab

Tätte tundis suurt rõõmu sellest, et Pärnus ei olnud tal võimalik raamatut ostagi, sest kõik eksemplarid olid välja müüdud. «See teeb au esiteks Tõnule ja teiseks Eesti rahvale, kes ostab veel luuleraamatuid. Mina arvasin, et Eesti rahvas ei tea enam kultuurist mitte midagi ja kõik arvavad, et see keskpärane meelelahutus televiisorist ongi kultuur, aga kultuur on see, kus pead ikkagi ise ka kaasa mõtlema ja vaeva nägema.»​​

Tätte ütles, et talle sobib Tõnust rääkida ja tema tekste ette lugeda, sest ta ise on Tõnu Ojaga paras tagarääkija. «​Väga tihti me ei kohtu, aga aastas mõned korrad ikka. Mina ju olin kunagi teatrimaailmas. Ükshaaval võtame need Eesti näitlejad ja lavastajad läbi ja klatšime neid, nii et suu vahutab.»​​

Tõnu Oja. Foto: Ajaleht Raamat