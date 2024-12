Popmuusika-aastat kujundasid kaasaegsed naised

Isegi kui Grammy on populaarsuseauhind, võib märkida, et kõik kolm kandideerivad aasta albumile. Nad tunnevad üksteist vähemalt nii, et Charli küsis Chappelli tervise kohta ja Carpenter kutsus Chappelli jõulusaatesse Netflixis. Neid loeti poliitilisteks jõududeks: Chappell heitis presidendikandidaadile Kamala Harrisele ette Iisraeli ja Palestiina sõjas genotsiidi rahastamist, Charli postitas, et «Kamala on brat». Donald Trump võitis lõpuks võib-olla just seetõttu, et sai eelmiste valimistega võrreldes tagasi palju valgeid naisi.