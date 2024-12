Kindlasti mingil määral kontrollib. Alates sotsiaalmeediast ja reklaamide optimeerimisest. Samas, jäme ots on ikkagi veel inimeste käes. Üks viis, kuidas ma seda tavaliselt seletan: kui on küsimuse all, kas AI hakkab tulevikus maailma juhtima või [teevad seda ikka] inimesed, siis on selge, et šimpansid ei hakka.