ARVUSTUS Lasteraamatud, mis võluvad jõulu eel südameid ja teritavad meeli

Miks on nii, et igal lasteraamatul on peaaegu kohustuslik kaasas kanda vähemalt üks vaimukas tegelane ja terve galerii värviküllaseid illustratsioone? Vastus on lihtne: lapsed vajavad mängulisust ja visuaalseid impulsse, et nende kujutlusvõime saaks vabalt lennata.