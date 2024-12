Vägistamise eest 30-aastaks vangi mõistetud seriaalinäitleja taotleb vabastamist

Mastersoni, pikalt Saientoloogia kiriku liige, kellel on kirikus «puutumatu» staatus, süüdistati kolme naise poolt vägistamises, mis toimus 20 aastat tagasi. Kõik kolm kaebajat on endised saientoloogid, kes rääkisid kohtus oma rünnakutest, selgitades, et nad tundsid end uimasena pärast Mastersoni antud joogi joomist. Kuid kõik kolm olid tol ajal Mastersoniga kohtunud ja Masterson väidab end olevat süütu, öeldes, et kõik kohtumised olid konsensuslikud.