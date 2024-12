Sel aastal, pärast seda, kui trio, kes alustas koostööd BBC «Top Gearis» 2002. aastal ja hiljem liikus Amazoni, et teha Prime Video seeria «The Grand Tour», astus viimast korda koos ekraanil. «Grand Touri» erisaade nimega «One for the Road» oli nende 22 aastat kestnud ekraanikoostöö luigelaul.

May mõtiskles selle üle uues intervjuus, öeldes, et ta ei leina, kuna ta arvab, et «nüüd on aeg lasta nooremal põlvkonnal proovida». Saatejuht ütles ajalehele The Times: «Ma teen oma parima, et olla kaasaegne inimene ja omaks võtta uusi ideid, kuid me olime väga tugevalt juurdunud 80ndate ja 90ndate vaatesse sellele, mida sõiduvahendid tähendavad. See vajab värsket vaatenurka, sest see teema pole kunagi olnud huvitavam.»

Clarkson on varem öelnud, et erisaade on viimane kord, kui ta «räägib autodest televisioonis», kuna ta on «liiga vana ja paks, et minna autodesse, mis mulle meeldivad, ja pole huvitatud sõitma nendega, mis mulle ei meeldi». Ringhäälingujuht, kellel on ka talu ja maakoht, ütles, et trio on «pikalt mõelnud, kuidas me peaksime lõpetama oma 22-aastase koostöö, kuid lõpuks läksime lihtsalt tähestiku lõppu» ja valisid Zimbabwe erisaate toimumiskohaks.

Ta lisas, et see teeb kõiki õnnelikuks, et nende töösuhe lihtsalt niisama ei lagunenud, vaid see maandus turvaliselt. «Kas oli kurb, kui direktor kutsus «See on lõpp» viimast korda? Jah, oli küll,» lisas Clarkson.

«Eriti kuna mõned meeskonnaliikmed olid meiega juba varem. Inimesed mõtlevad «Top Gearist» ja «The Grand Tourist» kui Jamesist, Richardist ja minust. Aga see pole nii. Meil on aastaid olnud sama meeskond. Me oleme kõik koos üles kasvanud,» kirjeldas Clarkson.

Ta jätkas: «Me oleme koos telkinud. Kõiki neid suuri väljakutseid koos läbi elanud, koos naernud. Need on need mehed, kes tegelikult tegid need saated. Nemad hoidsid kaamerad ja mikrofoni töös isegi siis, kui oli külm või ohtlik, et produtsent saaks oma 1200 tundi materjali läbi sõeluda.»