Piltmõistatus: milliseks rolliks valmistub Pääru Oja sellel fotol?

Tähelepanelik lugeja märkas, et kirves Pääru käes on valmistatud Fiskarsi poolt. See Soome raua- (ja muude toosete firma) loeb oma sünniajaks 1649. aastat, kui üks soome sepp Fiskarsi nimelises külas tegutsema hakkas.

VAT Teatris läksid lahti lavastuse «Kullervo» proovid. Kullervo on noor mees, keda kannustab tahe maailmas õiglus taastada ning teda kehstabki Oja. Tundlik vägilane on orjusse alandatud ja mees ei suuda ebaõiglusega leppida. Saatusel on Kullervoga aga teised plaanid. Ta tõugatakse ootamatult eksirännakutele Põhjala kaunis looduses, kus ta kohtub müütiliste kangelaste, loodusvaimude ja vanade tuttavatega.

Kalevala eeposest pärit Kullervo saaga on eepiline, ent samas inimlik lugu mehest, kes tõepoolest on oma saatuse sepp. «Iseloom on saatus,» laulis kord loitsunõid metsas. Kullervo järgneb oma südamele, tema kompromissitus hinges puudub kahtlusenoot ja silmist pillub sädemeid. Kahju ainult, et selline kirglik inimene on sattunud aega ja kohta, kus väiksemgi sähvatus võib vallandada hävitava palangu…

Lavastaja Aare Toikka «Kullervo» tõukub Aleksis Kivi ja Elias Lönnroti teostest ning Akseli Gallen-Kallela maaliloomingust. Nimiosas on Pääru Oja. Vaatemängus astub lavale VAT Teatri ajaloo üks suurimaid truppe. Esietendus toimub 23. jaanuaril.